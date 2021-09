Roma, comizio di Meloni per Michetti: tutto pronto a piazza del Popolo per "l'Italia del riscatto"

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Tutto pronto per "L'Italia del riscatto", lo slogan scelto da Fratelli d'Italia per queste elezioni amministrative, che accompagnerà oggi pomeriggio dalle 16.30 a piazza del Popolo il comizio di Giorgia Meloni per Enrico Michetti sindaco di Roma.

Musica e sul palco prove generali di balletto, posti a sedere ordinati e rigorosamente distanziati con appoggiate bandiere pronte per l'uso, palloncini tricolore in cielo e la comunità di Fratelli d'Italia in attesa che la piazza si riempia per l'inizio del comizio.