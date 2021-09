Milano: Salvini, 'chiuderemo campagna elettorale a Niguarda'

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - "Noi come Lega chiuderemo la campagna elettorale non in piazza Duomo, in piazza Cordusio o in largo Cairoli o al Castello, ma a Niguarda, al Ca' Granda, dove la settimana scorsa una ragazza di 30 anni ha finito il lavoro ed e' stata avvicinata e palpeggiata da alcuni malintenzionati". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a un evento con il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, e la capolista della lista della Lega, Annarosa Racca.