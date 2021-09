Milano: ruba zaino in Stazione Centrale, arrestato

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - La polizia ferroviaria ha arrestato nella Stazione Centrale di Milano Centrale un cittadino marocchino di 31 anni per furto aggravato. Gli agenti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione, hanno notato in piazza Duca d'Aosta l'uomo che aveva tra le mani uno zaino da donna. Il 31enne è stato fermato e lo zaino, che conteneva un pc portatile, i documenti d'identità e alcune carte di credito intestate a una donna, è risultato rubato. Lo zaino è stato restituito alla proprietaria e l'uomo, con numerosi precedenti, è stato arrestato.