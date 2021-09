Milano: maltratta bimbi in asilo a Legnano, interdetta maestra

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di interdizione nei confronti di una maestra 42enne, educatrice in una scuola privata dell'infanzia a Legnano, in provincia di Milano. L'indagine nasce dalla denuncia sporta lo scorso marzo dalle mamme di cinque bambini che frequentavano la classe in cui insegnava la maestra.

Il gip di Busto Arsizio ha disposto la misura interdittiva, per la durata di un anno, della sospensione dall'esercizio pubblico di insegnante e del divieto di esercitare attività di educatrice all'interno di scuole frequentate da minori, di attività di baby sitter, di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo che implichino la cura o l'insegnamento nei confronti di minori.