Milano: Bernardo, 'città insicura e nel degrado'

18 settembre 2021 a

a

a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - "Lo slogan del sindaco uscente è 'Milano sempre più Milano'. Ma se la sua Milano è quella che abbiamo visto negli ultimi dieci anni, allora non ci piace". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra per Milano, Luce Bernardo, a margine di un evento della campagna elettorale per le amministrative. Sala, ha continuato, "deve ringraziare i sindaci Albertini e Moratti e la tradizione della destra, che ha lasciato tanti progetti. E pure avendo tanti progetti a disposizione, è riuscito a non portarne avanti molti, come la Metro 4, che doveva essere finita nel 2015, non si è confrontato con i cittadini, non c'è sicurezza e c'è degrado".

Invece, ha aggiunto, "pensiamo al nostro slogan, la grande Milano con la grande visione, guardiamo avanti al 2030, con il sogno di una Milano che possa vivere e non sopravvivere".