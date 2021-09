Lombardia: martedì in Consiglio regionale tamponi e ripresa economica

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Martedì prossimo a Milano si riunisce il Consiglio regionale della Lombardia, per una seduta dedicata agli atti di indirizzo. In apertura dei lavori si terrà il question time con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze. Successivamente saranno discusse sei mozioni che riguarderanno tampon tax e riduzione dell'aliquota per i prodotti igienico sanitari femminili (di iniziativa dei gruppi Pd, Misto, Lombardi Civici Europeisti e Movimento 5 Stelle), estensione dell'effettuazione dei tamponi molecolari a tutte le scuole lombarde di ogni ordine e grado (Pd e Lombardi Civici Europeisti) e rimodulazione degli ordini del giorno per l'utilizzo del Fondo 'Interventi per la ripresa economica' (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia).

Inoltre verranno discussi l'ampliamento degli ambiti di competenza dei poteri di accertamento delle guardie ecologiche volontarie (Movimento 5 Stelle), la contrarietà di Regione Lombardia alla possibilità di sviluppo dell'energia nucleare (M5S) e la celebrazione del ventennale della morte di Gianfranco Miglio (Lega).