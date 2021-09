Giustizia: Garofoli, 'magistratura da apprezzare, ma bisogna modernizzare'

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set (Adnkronos) - "E' necessario per il Paese un approccio originale alla modernizzazione delle istituzioni pubbliche, tutte. Anche noi magistrati questo approccio originale e innovativo lo dobbiamo avere. E' necessaria una predisposizione al cambiamento". Lo ha detto Roberto Garofoli al festival de Foglio.

"Non compete a me commentare ma so, perchè provengo dalla magistratura ordinaria, che è un corpo che il Paese deve saper apprezzare, di professionalità elevate, elevatissime. c'è molto da lavorare, migliorare e modernizzare, ma questo vale per tutte le istituzioni", ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.