Fisco: Fornaro, 'riforma catasto passaggio ineludibile'

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "La riforma del catasto con un aggiornamento degli estimi al reale valore delle abitazioni è un passaggio ineludibile se si vuole un fisco equo non solo a parole. Chi oggi non vuole toccare nulla, in realtà, difende l'indifendibile: case del centro di Roma ad esempio che hanno un valore catastale inferiore ad abitazioni dell'estrema periferia della città". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Può essere condivisibile l'obiettivo di non aumentare la pressione fiscale complessiva sulla casa, ma la revisione degli estimi può consentire di far pagare il giusto a tutti. Ci auguriamo che il Governo vada avanti guardando all'interesse generale del Paese e all'obiettivo di una fiscalità equilibrata e giusta sulla casa".