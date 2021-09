Cultura: Brugnaro, 'su Soprintendenze sto con Cingolani, ma il vero tema è lentezza Stato'

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set (Adnkronos) - Nella disputa tra Franceschini e Cingilani sul potere delle Soprintendenze "io sto con Cingolani". Lo ha detto Luigi Brugnaro al festival del Foglio.

"Il ruolo delle Soprintendenze è fondamentale per proteggere il patrimonio, che non è nostro. Ma il tema è del Paese, dobbiamo avere il coraggio di cercare di capire cosa non funziona, in Europa gli altri vanno veloci e noi siamo lenti. Dobbiamo riaggiornare lo Stato, velocizzare i processi, che non significa buttare via tutto ma velocizzare facendo sintesi", ha spiegato il sindaco di Venezia.