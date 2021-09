Covid: Letta, 'green pass evita obbligo vaccinale'

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Le cose vanno fatte un passo dopo l'altro. L'estensione del green pass, se bene attuata, può evitare l'obbligo. Dipenderà tutto dalla serietà degli italiani, dal modo in cui si applicherà il certificato e da come si muoverà il virus nelle prossime settimane". Così il segretario del Pd Enrico Letta al Corriere che sulla questione della capienza degli eventi - su cui c'era stata una discussione all'ultima cabina di regia tra Franceschini e Speranza - osserva: "Sono molto favorevole a una particolare attenzione al comparto della cultura. Ci sono stati appelli molto importanti e dobbiamo prenderli in considerazione seriamente".

Ritiene sicuro riempire il 100% di posti? "Credo sia possibile grazie al green pass avvicinarsi al 100%. Il vaccino è libertà. Nel mio collegio di Siena-Arezzo, come a Torino, a Bologna, a Roma, ho incontrato tanta gente favorevole. Quando ai commercianti o ai ristoratori dici 'se vuoi riempire il locale il green pass è un tuo alleato' la gente si convince".