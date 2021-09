Coraggio Italia: Brugnaro, 'un partito per Draghi che è la 'safety car' dell'Italia'

18 settembre 2021 a

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Io ho capito che le liste civiche non hanno futuro, allora ho pensato di fondare un partito per dare un futuro, una agibilità politica a un mondo di partecipazione civica, aperto a tutti. Oggi c'è una safety car che si chiama Draghi, facciamo un partito per Draghi in cui tutti possono portare proposte con onestà, per migliorare il Paese". Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, al festival de Foglio.

"Il civismo non funziona più non solo nel centrodestra, non funziona l'idea di destra e sinistra -ha aggiunto il sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia-. Venendo meno le grandi passioni del passato dobbiamo scoprire un senso alla vita. Il tema non è il centrosinistra e il centrodestra, è la gente moderata nei toni ma molto determinata nei fatti".