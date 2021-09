Calcio: Sarri, 'non mi sento in difficoltà, abbiamo fatto passi in avanti giganteschi' (2)

18 settembre 2021 a





(Adnkronos) - Domani all'Olimpico arriva il Cagliari, che ha cambiato il tecnico in settimana. "E' una partita difficile per due motivi. Il Cagliari ha un valore superiore rispetto ai risultati ottenuti e poi, avendo cambiato allenatore, i giocatori avranno più motivazioni. Non dobbiamo aspettarci niente di facile. Come sto vivendo la vigilia? Bene, ho già detto quello che penso sui fatti di San Siro. Ho pochi mezzi di difendermi in giustizia ordinaria, ma cercherò di sfruttarli tutti", ha aggiunto Sarri.