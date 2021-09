Brescia: ruba cellulari e aggredisce proprietario negozio, arrestato

18 settembre 2021 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Un uomo di 53 anni, cittadino del Burkina Faso, è stato arrestato dai carabinieri a Orzinuovi, in provincia di Brescia, per rapina impropria. L'uomo, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e pregiudicato, è entrato in un negozio di elettrodomestici. Insospettito dal suo comportamento, il proprietario lo ha fermato e al 53enne sono caduti due telefoni cellulari dalle tasche. Per scappare, ha dato un pugno al proprietario del negozio, ma è stato fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri. Addosso i militari gli hanno trovato cinque cellulari, del valore di circa 1.200 euro, e lo hanno arrestato. Il gip di Brescia ne ha poi disposto la carcerazione.