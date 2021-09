Milano: Bernardo a Feltri, 'non sono politico ma espressione società civile'**

18 settembre 2021 a

a

a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - "Ringrazio Feltri per aver ricordato che sono un medico e non un politico. Infatti sono espressione della società civile milanese sostenuto da una coalizione politica. Insieme perché Milano torni grande. Con competenza e capacità. Viva Milano e i milanesi". Lo afferma Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, in un tweet, replicando a Vittorio Feltri, capolista Fdi a Milano, che ha detto che come politico Bernardo non è "all'altezza".