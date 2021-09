Recovery: Franco, ‘successo operazione Ue dipende molto da piano Italia'

17 settembre 2021 a

Varenna (Lecco), 17 set. (Adnkronos) - "Tra i piani nazionali quello italiano è di gran lunga il più ampio per dimensioni. Il successo dell'operazione europea dipende in misura rilevante dal successo del piano italiano". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel suo intervento al Convegno di Studi amministrativi a Varenna, in provincia di Lecco. "E' stato complesso disegnare il piano italiano, ma sarà ancora più difficile realizzarlo", ha aggiunto.