Omofobia: Vito (Fi), 'sarò a presentazione libro Zan e al raduno antiproibizionista'

17 settembre 2021

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "In questo fine settimana parteciperò a Roma a due interessanti iniziative, la presentazione oggi del recente libro del collega Alessandro Zan, 'Senza paura', ed il raduno antiproibizionista, domani, a sostegno del referendum e delle proposte di legge sulla cannabis legale. Si tratta naturalmente di partecipazioni individuali, che impegnano personalmente solo me stesso e le mie convinzioni. Ma si tratta pure, e non potrebbe essere diversamente, di due partecipazioni politiche, che mi impegnano anche in quanto responsabile del dipartimento sicurezza e difesa di Forza Italia". Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento sicurezza e difesa del partito azzurro.

"Entrambe le tematiche, infatti, sia il contrasto alle discriminazioni ed alle violenze nei confronti delle persone Lgbt, che la lotta ai profitti delle mafie ed al mercato criminale dello spaccio, riguardano per vari aspetti la sicurezza delle persone, delle città e la difesa della legalità, della salute e della vita. Per questo, cercherò di rappresentare alle due iniziative, anche quel gran numero di militanti ed elettori di Forza Italia che da una parte i sondaggi indicano essere favorevoli al ddl Zan e che dall'altra stanno in questi giorni sottoscrivendo il referendum per depenalizzare la coltivazione domestica della cannabis", conclude l'azzurro.