Nato: Mattarella, 'serve Alleanza forte militarmente e politicamente'

Napoli, 17 set. (Adnkronos) - "Quanto è avvenuto recentemente in Afghanistan ha scosso profondamente la comunità internazionale e fa comprendere quanto sia importante la riflessione in atto in ambito Nato e che deve portare al nuovo concetto strategico atteso per il prossimo summit a Madrid, per un'Alleanza militarmente forte e al contempo politicamente sempre più efficace nel perseguimento di una politica di pace e di affermazione dei diritti dell'uomo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli alla cerimonia per la il 70/mo anniversario della presenza della Nato in Italia.