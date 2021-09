17 settembre 2021 a

Napoli, 17 set. (Adnkronos) - "Nella rideterminazione del concetto strategico della Nato non potrà mancare una attenta e bilanciata definizione degli impegni relativi al fianco Sud". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli alla cerimonia per la il 70/mo anniversario della presenza della Nato in Italia.