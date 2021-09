Milano: incendio palazzo, da Comune contributi straordinari fino a 400mila euro (2)

17 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Accordata anche una dilazione fino al 31 dicembre per la riscossione di quote contributive relative ai nidi d'infanzia/sezioni primavera e più in generale per le quote di contributo relative ai servizi erogati direttamente e non dal Comune di Milano". Sospeso anche l'invio degli avvisi relativi al tributo sui rifiuti per l'anno in corso: l'importo sarà inviato entro il 31 dicembre, anche per consentire la corretta determinazione del dovuto, visto il venir meno dell'agibilità degli appartamenti. L'amministrazione, in collaborazione con Milano Ristorazione, "sta valutando la possibilità di ulteriori interventi rispetto alla retta della refezione scolastica".

Queste misure sono state illustrate ad alcuni rappresentanti dei condomini di via Antonini nel corso di un incontro con l'amministrazione tenutosi ieri pomeriggio a Palazzo Marino. Altra tematica affrontata al tavolo, le sistemazioni di medio periodo; il Comune ha illustrato le caratteristiche dei 400 alloggi - di cui 40 disponibili fin da subito, un centinaio disponibili da novembre e altri pronti a inizio 2022 - messi a disposizione dagli operatori Associazione Fraternità, Immobiliare San Carlo Trieste, Fondo Ca' Granda, Investire srl, Redo sgr e Delta Ecopolis.

In particolare, le proposte riguardano appartamenti prevalentemente a canone convenzionato o concordato, alcuni con limiti di accesso legati al reddito ed altri aperti a tutti, che si trovano in piazza Frattini, via Rutilia, via Anfossi, via Legioni Romane, via Sciesa, Cascina Merlata, via Rogoredo, via Giorgi, via Cefalonia e via Antegnati. La lista degli alloggi a disposizione, di varia metratura, è stata fornita agli inquilini, "che potranno prendere accordi direttamente con gli operatori per concordare i sopralluoghi e valutare liberamente se e quale soluzione scegliere".