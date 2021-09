Milano: Bernardo, 'sindaco Sala dica che cosa pensa del reddito di cittadinanza'

17 settembre 2021 a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - ''Sì può fare una domanda al sindaco Sala? Cosa pensa del reddito di cittadinanza?''. Così oggi il candidato sindaco di Milano del centro destra Luca Bernardo in Galleria Vittorio Emanuele II. ''durante la pandemia può dire Sala di essere stato vicino ai commercianti e ai cittadini milanesi? Può fare un bilancio di cosa ha fatto per la città durante il suo mandato escludendo quanto lasciato in eredità dai sindaci Moratti e Albertini?''.