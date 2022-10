La tua banca ti dice tutto sui costi della consulenza finanziaria? La risposta non ti piacerà

17 settembre 2021 a

(Milano, 17 settembre 2021) - Milano 17 settembre 2021 - Sono numerosissimi i risparmiatori che in Italia pensano che la banca sia sempre trasparente e di non pagare nulla per gli investimenti consigliati. Addirittura l'80% secondo una ricerca Consob. Ma è davvero così?

E per spiegare cosa dice la normativa in Italia e cosa un risparmiatore deve sapere in merito a quello che obbliga la normativa

Quello riguardante la MiFID II è il primo di una serie di episodi che SoldiExpert SCF dedicherà all'educazione finanziaria disponibili sul canale YouTube di SoldiExpert e anche su RadioBorsa in formato podcast su tutte le piattaforme principali (Spotify, Spreaker, iTunes Podcast, Google Podcast..) oltre che su RadioBorsa.com.

In particolare, Salvatore Gaziano, Responsabile Strategie di Investimento di SoldiExpert SCF, spiega da normativa MiFID II e il rendiconto oneri e costi cercando di rendere l'argomento non “indigesto” come potrebbe sembrare visto che se siete dei risparmiatori e degli investitori c'è purtroppo anche chi lavora proprio per non farvi conoscere questi argomenti, i vostri diritti e il tutto a vostre spese.

CHE COS'È LA MIFID II E PERCHÉ È IMPORTANTE CONOSCERLA?

La Mifid 2 è nata con lo scopo di aumentare la trasparenza finanziaria e cercare di evitare che non vengano fornite al risparmiatore tutte le informazioni necessarie al cliente per comprendere esattamente tutte le caratteristiche e i rischi dei prodotti di investimento.

L'obiettivo principe della Direttiva MiFID II è dunque maggiore tutela per il risparmiatore. E come? Fornendo tutte le informazioni necessarie al risparmiatore per capire al meglio tutto ciò che gli viene proposto dai consulenti, banche o reti.

E purtroppo, in molti casi gli intermediari aggirano questo obbligo nei confronti dei clienti nascondendo sotto i loro occhi le informazioni o documenti necessari oppure fornendo plichi di documenti, alle volte incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori non esperti del settore.

Un esempio di un documento fondamentale che ciascun risparmiatore deve pretendere dal proprio consulente o banca in tema di investimenti è il rendiconto oneri e costi.

Cosa è il rendiconto oneri e costi Mifid?

Qualcosa che obbligatoriamente il vostro consulente o la vostra banca vi devono trasmettere annualmente!

È un documento fondamentale che i risparmiatori e investitori devono conoscere e analizzare nel dettaglio. La Direttiva Mifid II lo ha introdotto a maggior tutela dei risparmiatori in quanto il documento deve comprendere tutti i costi degli strumenti finanziari che il risparmiatore deve sostenere a fronte dell'investimento consigliato dal proprio consulente e banca.

In questo primo appuntamento con SoldiExpert SCF ecco spiegata la MiFID II, facendo particolare attenzione a cosa è cambiato per il risparmiatore, perché è importante il rendiconto oneri e costi e cosa comprende nel dettaglio. Nel dettaglio, questi sono i temi e le domande affrontate:

• MIFID 2: che cos'è e gli obiettivi

• MIFID 2 e consulenza finanziaria indipendente

• Perché i consulenti non possono sottrarsi alla MIFID 2?

• Questionario adeguatezza e profilazione MIFID

• Cos'è il rendiconto oneri e costi MIFID?

• Quanto incidono i costi di gestione sul rendimento dell'investimento?

• Dove si trova il rendiconto MIFID?

• Come viene nascosto il rendiconto MIFID

Chiunque sia interessato a ricevere l'opinione di esperti che operano in assenza di conflitto di interesse, sui propri investimenti SoldiExpert SCF mette a disposizione i propri consulenti finanziari indipendenti per

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

