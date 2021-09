Invitalia: al via Fondo Grandi Imprese da 400 mln per rilancio post Covid

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Parte lunedì 20 , alle ore 12, il Fondo Gid (Grandi Imprese in Difficoltà) per il rilancio delle grandi aziende che si trovano in temporanea difficoltà, o in amministrazione straordinaria, a causa dell'emergenza Covid. Lo comunica Invitalia che gestirà il il Fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, che mette a disposizione 400 milioni di euro per le imprese con almeno 250 dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore a 43 milioni. Sono escluse le imprese che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Le agevolazioni - si sottolinea - sono concesse da Invitalia sotto forma di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni. La concessione è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell'impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione.

La domanda si presenta esclusivamente online, collegandosi al sito www.invitalia.it e seguendo la procedura di registrazione. I finanziamenti possono essere richiesti fino al 2 novembre 2021 (salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi) in modo da garantire i circa 60 giorni di istruttoria e adottare la delibera di ammissione entro il 31 dicembre 2021.