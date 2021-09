Incidenti: scontro tra moto e camion nel Bresciano, grave centauro

17 settembre 2021 a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - Incidente stradale, poco dopo le 14 a Vestone, frazione, Nozza, comune in provincia di Brescia. L'impatto tra una moto e un camion è avvenuto lungo la strada provinciale 237. L'uomo in sella alla moto, le cui generalità non sono note, ha riportato un "trauma cranico e un trauma alla schiena" ed è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) in ospedale, rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Sulla dinamica indaga la polizia Stradale.