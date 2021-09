Ict: partnership tra Elmec 3D e Rimas per diffusione stampa 3D nel Centro-Sud Italia

17 settembre 2021 a

Brunello (Va), 17 set. (Labitalia) - Elmec 3D e Rimas Engineering, azienda abruzzese specializzata nella vendita di stampanti 3D, hanno presentato ufficialmente la loro partnership, in occasione dell'open day tenutosi presso la sede dell'azienda nei pressi di Pescara. L'accordo tra le due aziende nasce per far conoscere sempre più, alle PMI del Centro-Sud Italia, i vantaggi della stampa 3D al servizio della produzione manifatturiera.

Nata nel 2015, Rimas è rivenditore di soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto e vanta un'ampia proposta che include scanner 3D dei più prestigiosi marchi e sistemi per la marcatura ed il taglio laser. Con uno showroom e un laboratorio del totale di 1.000 mq, l'azienda collabora già con diversi settori produttivi tra cui quello industriale, quello della moda e gioielleria, quello odontoiatrico e medicale, e quello dei designer. L'ampia gamma di settori presidiati da Rimas ha portato Elmec 3D a scegliere di appoggiarsi all'azienda abruzzese per portare la sua offerta nel Centro-Sud Italia, arrivando così a coprire tutto il territorio nazionale. L'azienda di Pescara ha infatti integrato nel suo showroom una stampante HP 5210 per poter presentare ai suoi clienti l'ultima soluzione più innovativa e produttiva presente sul mercato della stampa 3D industriale.

La partnership sta già portando i suoi frutti come nel caso della vendita di una HP JET FUSION 5210 a un'importante realtà calzaturiera che ha deciso di investire nella stampa 3D per dare un ulteriore sviluppo alla sua produzione di scarpe made in Italy. L'efficace collaborazione a quattro mani prosegue e ha in serbo lo sviluppo di nuovi soluzioni e progetti insieme al cliente.

Quello delle calzature è uno dei tanti settori che possono giovare dei vantaggi della manifattura additiva, grazie alla quale è possibile produrre prodotti personalizzati come suole, solette, plantari e accessori. La tecnologia di stampa 3D a polvere di HP permette inoltre di realizzare medie produzioni, garantendo vantaggi anche in termini di tempi e costi di produzione. Tra i materiali più adatti per il settore figura il TPU di Basf, flessibile, elastico, biocompatibile, che consente un'alta adattabilità ergonomica. Tra gli altri settori che possono trarre vantaggio dal materiale e dalla tecnologia figurano: quello biomedicale, per il quale lo scorso anno sono state realizzate la mascherine protettive anti covid; il settore del ciclismo per il quale è possibile realizzare selle personalizzate; il settore delle protesi e delle ortesi; quello industriale e anche quello del design, della moda e dell'accessoristica.

“In un momento storico come questo, in cui i costi delle materie prime e dei trasporti sono aumentati, per molti dei nostri clienti è risultato strategico produrre tramite la manifattura additiva. La nostra missione è quella di fornire a sempre più aziende italiane gli strumenti e le conoscenze per lavorare in modo efficace con le tecnologie 3D, sfruttandone il valore aggiunto, eliminando gli sprechi e arrivando prima sul mercato. Grazie alla collaborazione con Rimas, possiamo ora entrare in contatto anche con realtà del Centro e Sud Italia", afferma Martina Ballerio, business unit manager di Elmec 3D.

“Il settore della stampa 3D evolve rapidamente ed offre alle aziende soluzioni sempre più avanzate per la produzione diretta e per la prototipazione. Per operare credibilmente in questo contesto bisogna essere costantemente attenti alle esigenze delle aziende ed alle novità presenti sul mercato -dichiara Raffaele Mucci, amministratore unico di Rimas-. Come Rimas Engineering siamo lieti di poter formalizzare questa partnership con un'azienda come Elmec. La sua organizzazione e la profonda conoscenza del settore dell'additive, delle sue tendenze e, soprattutto, delle sue potenzialità, è qualcosa che condividiamo e che muove la nostra attività da sempre. Siamo certi che questa collaborazione sarà ricca di soddisfazioni e ci darà un importante valore aggiunto per rispondere alle richieste del mercato”.