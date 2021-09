Football: Nfl, Brady pensa di giocare fino a 50 anni 'penso di poterlo fare'

17 settembre 2021 a

New York, 17 set. (Adnkronos) - Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, crede di poter continuare a giocare fino ai 50 anni. Il 44enne ha guidato i Buccaneers al titolo del Super Bowl la scorsa stagione, conquistando il suo settimo titolo in carriera dopo i sei con i New England Patriots. Il cinque volte Mvp del Super Bowl ha precedentemente affermato che si ritirerà solo quando sentirà di non poter più contribuire a livello di campionato.

Brady è stato ottimista, con un tocco di umorismo, quando gli è stato chiesto di giocare fino all'età di 50 anni dal compagno di squadra dei Bucs Rob Gronkowski su Tommy & Gronky. "Sembra essere una questione scottante ultimamente", ha detto Brady. "Non la trovo così difficile. Inoltre, in Florida, è uno Stato adatto, quindi mi sento come se potessi giocare e poi andare in pensione. Penso di poterlo fare. Penso che sia un sì".

Brady ha lanciato per 379 yard con quattro touchdown nella vittoria di apertura di Tampa Bay sui Dallas Cowboys giovedì scorso. Il quarterback ha vinto l'Mvp del Super Bowl della scorsa stagione e per tutta la stagione 2020 ha avuto un tasso di completamento del 65,7%, lanciando 4633 yard con 40 touchdown.