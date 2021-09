Covid: Ronzulli, 'parlamentari lavoratori, giusto green pass anche per loro'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Sono assolutamente a favore dell'obbligo del green pass in Parlamento e spero si introduca prima possibile. I parlamentari sono lavoratori e come tutti i lavoratori è giusto che mostrino il green pass per entrare alla Camera, al Senato e in tutte le altre sedi istituzionali”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ad Agorà su Rai 3.