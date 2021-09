Covid: Marcucci, 'Fico e Casellati titubanti su green pass, ora subiscono governo'

17 settembre 2021 a

a

a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - tembre- “ Dal 20 luglio scorso, ho chiesto insistentemente l'adozione del #greenpass in Senato, ho scritto lettere ai quotidiani, sono intervenuto in Aula per ripetere il mio appello alla Presidenza”. Lo scrive sui social il senatore Pd, Andrea Marcucci.

“Volevo che il Parlamento desse l'esempio al Paese, volevo che noi parlamentari- continua- fossimo i primi ad adottare il passaporto vaccinale. I Presidenti Fico e Casellati sono stati titubanti, imbarazzati, alla fine hanno preso solo mezze decisioni. È dovuto intervenire il Governo a consigliare alle Camere l'utilizzo del green pass e meno male. Che occasione persa per i Presidenti delle Camere, almeno ora approvino le delibere conseguenti”, conclude Marcucci.