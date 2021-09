17 settembre 2021 a

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Proprio per l'autodichia, il Parlamento doveva aver messo obbligo di #greenpass appena nato il green pass. Per essere di esempio. Ma non ci riusciamo. E ricordiamo il paradosso: senza giacca (in Senato anche senza cravatta) non si entra, non si vota. Se secondo voi è normale". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Caterina Biti.