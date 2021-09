Clima: Draghi, 'fare tutti nostra parte, rispetto impegni e prenderne di più audaci'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "L'ultimo Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha dichiarato che, per raggiungere l'obiettivo, dobbiamo realizzare riduzioni immediate, rapide e significative delle emissioni. Non possiamo semplicemente contare sugli altri: dobbiamo tutti fare la nostra parte". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Forum delle Maggiori Economie sull'Energia e il Clima (MEF), promosso dal Presidente Usa, Joe Biden.

"Nell'ambito dell'Unione Europea, abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica. Dobbiamo onorare gli impegni presi in materia di clima e, in alcuni casi, essere pronti a prenderne di più audaci. E dobbiamo sostenere sia i nostri cittadini, sia i paesi in via di sviluppo, nell'affrontare questa onerosa transizione".