Amministrative: Boccia, 'tutti in campo per battere destre a primo turno'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "In Calabria con Amalia Bruni e in ogni comune al voto il Partito Democratico ha messo in campo le migliori forze, le migliori esperienze". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a San Lucido (Cosenza) ad un'iniziativa in sostegno di Amalia Bruni, candidata alla presidenza della Regione Calabria, insieme a Catia Filippi, candidata PD al consiglio regionale.

"Il Partito Democratico ha unito in ogni parte d'Italia la parte migliore del centrosinistra, civica, progressista e riformista, allargando la coalizione al M5S dov'è stato possibile, per andare a vincere; anche al primo turno in alcune grandi città".

"Le tre destre non sono più credibili, si detestano su tutto e la competizione Lega con Fdi è sempre più dura. Sono solo un cartello elettorale per gestire il potere; sono divise sui vaccini, sull'Europa, sulla sanità e sulla scuola. La nostra è invece l'Italia dei comuni, delle scuole pubbliche, dalla sanità pubblica di un mondo aperto e digitale. Un'Italia sempre più europea, aperta al mondo e più giusta".