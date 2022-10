Covid: Salvini, 'green pass? Arriviamo a ottobre e poi trarremo conseguenze'**

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Il tampone non dura più due, ma tre giorni, ce ne saranno milioni gratuiti, non c'è obbligo di green pass per prendere autobus e metro, non c'è obbligo vaccinale, il lavoro della Lega si sta facendo notare". Lo dice Matteo Salvini, parlando in piazza a Roma, rispondendo a chi gli chiede dell'estensione del green pass, decisa ieri dal Cdm. "La situazione è sotto controllo, le terapie intensive sono vuote al 95%, vediamo di arrivare a ottobre e poi se la situazione sarà migliorata ne trarremo le conseguenze".