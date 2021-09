17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Per i dipendenti della Pubblica amministrazione e per i lavoratori del settore privato non è prevista la retribuzione dal primo giorno in cui si presentano a lavoro senza la Certificazione Verde". Si specifica da palazzo Chigi in merito al dl per l'estesione del green pass approvato ieri in Cdm.