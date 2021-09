17 settembre 2021 a

a

a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde". Lo specificano fonti di governo in merito al dl sull'estensione del green pass approvato ieri in Cdm.