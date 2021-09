16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier, Mario Draghi, e i ministri dell'Economia, Daniele Franco, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulle misure da adottare per contrastare il rincaro delle bollette. Un decreto ad hoc potrebbe arrivare già nel Consiglio dei ministri in programma questo pomeriggio alle 16.