Ruby ter: 'salta' perizia su Berlusconi, da fissare a breve nuova udienza a Milano

Milano, 16 set. (Adnkronos) - La perizia sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, disposta pochi giorni fa dal tribunale di Milano nell'ambito del processo Ruby ter non si farà dopo la scelta dell'ex premier che ha informato Marco Tremolata, presidente della settima sezione penale del tribunale, di proseguire con il processo in sua assenza. Venuto meno il legittimo impedimento - Berlusconi ritiene inaccettabile sottoporsi a una perizia psichiatrica -, ora il collegio dovrà fissare una nuova udienza per procedere con il dibattimento.