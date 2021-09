Rave Viterbo: Meloni, 'basita da parole Lamorgese, sua difesa ridicola'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Mi aspettavo che Lamorgese restasse al suo posto, non mi aspettavo facesse una difesa così ridicola del suo operato". Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine di una manifestazione, a proposito della vicenda del rave nel viterbese.

"Le parole di ieri in aula mi hanno lasciato basita. Lamorgese non risponde al perchè il governo non si è deciso a intervenire quando questa gente si è messa a spacciare droga e a stuprare gente. Forse perchè la Lamorgese era troppo attenta a multare chi scende in piazza a contestare i provvedimenti del governo", ha aggiunto la leader di FdI.