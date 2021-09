16 settembre 2021 a

a

a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Sala 22 il bilancio di feriti e contusi finiti in ospedale a seguito dello scontro tra un'auto e un filobus questa mattina a Milano. Ai 14 pazienti precedentemente segnalati dall'Areu si sono aggiunti altri 8 pazienti, tutti con traumi non gravi. L'incidente è avvenuto in zona Fiera, lungo il viale Scarampo.