Milano: Bernardo, 'la mia pistola in cassaforte da tempo immemore'

Milano, 16 set. (Adnkronos) - "Ho il porto d'armi da dieci anni: ho denunciato il collega che ha detto che giro in reparto con un'arma, la mia pistola è in cassaforte da tempo immemore". Lo ha detto Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, ospite su Radio Capital.

"Non penso che la storia del porto d'armi mi abbia penalizzato. Quello che interessa ai milanesi è che il sindaco conosca i quartieri e resti vicino ai cittadini. Avere un'arma per motivi legittimi non vuol dire andare in giro a sparare". A proposito di Voghera, "abbiamo perso una vita, e - ha sottolineato - questa è sempre una sconfitta. Chi ha un'arma da difesa non gira con il colpo in canna". Il Green pass? "Io sono un medico, la vaccinazione è fondamentale e il green pass quindi resta una misura necessaria in questo momento".