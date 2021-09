Migranti: Ferrari (Pd), 'assessore leghista Voghera fuori controllo invita a sparare'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Siamo di fronte all'ennesimo episodio che vede la giunta leghista di Voghera assolutamente fuori controllo e, a questo punto, assolutamente pericolosa per la comunità che dovrebbe governare". Così Alan Ferrari, vice presidente dei senatori del Pd in una nota.

"Dopo l'uccisione di Youns El Boussettaoui, per mano dell'assessore leghista Adriatici ora apprendiamo che in una chat della giunta l'assessore Gabba, due settimane prima degli spari a Piazza Meardi, sosteneva riguardo alla questione immigrazione, che “finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio”. Di fronte a questo ennesimo episodio riteniamo che siano sempre più doverose e necessarie le dimissioni della sindaca di Voghera".

"La responsabilità politica del clima che si respira è tutta della Lega. Credo che non sia più possibile sopportare questa situazione e domani, con il consigliere regionale Giuseppe Villani incentreremo il prefetto per chiedere la convocazione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica”.