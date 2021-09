La (ir)responsabilità organizzata dell'imprenditore e degli organi sociali, dopo e al di là del CCII

16 settembre 2021 a

Giovedì 30 settembre - Ore 17.00

Milano, 16 settembre 2021

Con la pubblicazione del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, il Governo ha disposto l'ennesimo rinvio dell'entrata in vigore (di una parte) del codice della crisi di impresa: si tratta della cronaca di un fallimento annunciato oppure di una opportunità da non mancare? L'attenzione che ha riscosso la notizia rischia di coprire le voci di chi ricorda agli imprenditori e agli organi sociali, nel quotidiano operare, che esistono già oggi precisi doveri di istituire assetti adeguati, di rilevare tempestivamente la crisi di impresa e di reagire, senza indugio e in maniera idonea, alla eventuale crisi rilevata.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

