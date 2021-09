Kellogg e il Campione Gigi Datome Scendono in Campo con il Progetto "Primissimo Punto" per Sensibilizzare su Rapporto tra Sport e Nutrizione

16 settembre 2021 a

L'iniziativa prevede una partnership con i cestisti Gigi Datome e Giorgia Sottana, il coinvolgimento della nutrizionista Manuela Mapelli, e un'attivazione CSR con Croce Rossa Italiana.

Per i consumatori anche un contest social per vincere una colazione in diretta con Gigi Datome ed engagement in store con un roadshow in 8 punti vendita.

MILANO, 16 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Al via "Primissimo Punto", il progetto di Kellogg che promuove l'importanza del binomio nutrizione - attività fisica per il benessere fisico e psicologico dei singoli e delle comunità. La campagna si pone in continuità con il "Manifesto del Benessere" lanciato da Kellogg lo scorso maggio a livello Europeo, che pone in evidenza come impegno sociale, benefici ambientali e nutrizionali vadano di pari passo in una visione olistica dello stare bene che riguarda i singoli, le comunità e il pianeta.

Kellogg ha collaborato con i cestisti Gigi Datome e Giorgia Sottana, trasformando la colazione in un momento per sensibilizzare i consumatori all'importanza del rapporto tra corretta alimentazione e attività sportiva, tramite un articolato programma di iniziative di comunicazione online e offline.

A partire da metà settembre andranno on air sui canali digitali dell'azienda, su quelli dei due campioni di basket nonché su quelli di Lega Basket Serie A e Radio Deejay (media partner dell'iniziativa) le interviste esclusive ai due campioni condotte da Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico nonchè voce del progetto. Durante le interviste, Gigi Datome e Giorgia Sottana condivideranno la loro esperienza su temi come corretta alimentazione, sport e valore della famiglia nella loro crescita personale e professionale.

Parte dell'attivazione anche un contest social per vincere una colazione con il campione Gigi Datome, e un'attività di engagement in store nell'ambito di un roadshow che partirà ad ottobre e toccherà 8 punti vendita in tutta Italia passando per Torino, Bologna e Roma.

Kellogg ha anche collaborato con la dott.ssa Manuela Mapelli, autorevole specialista in scienze dell'alimentazione, che condividerà con i suoi oltre 58.000 follower su Instagram il suo punto di vista da esperta sull'importanza del binomio corretta alimentazione – sport per il wellbeing fisico e psicologico dei singoli.

Confermando l'impegno dell'azienda ad essere sempre più vicina alle comunità, all'interno del progetto anche momenti di educazione al benessere rivolti alle fasce più deboli della popolazione con la visita di Gigi Datome al "Breakfast Summer Camp" organizzato dal Comitato Croce Rossa di Bardolino Baldo Garda a Costermano sul Garda (VR), in Veneto. Durante la visita al campo, il cestista italiano ha illustrato a giovani dai 14 ai 17 anni i suoi personali 10 Consigli per uno stile di vita sano. Alternando momenti di gioco a momenti di formazione, il campione ha preso parte alle attività educative organizzate da Croce Rossa Italiana.

"Secondo una ricerca congiunta Kellogg - Ipsos, nel post-pandemia gli intervistati sono più attenti all'alimentazione (45%) e fanno una qualche attività fisica (90%). La rinnovata attenzione degli italiani verso lo stare bene, che passa attraverso corretta alimentazione e esercizio fisico, è un'ottima notizia - spiega la Dott.ssa Manuela Mapelli. E' fondamentale rendere chiara ai consumatori l'importanza del binomio nutrizione-sport per il wellbeing olistico dei singoli con progetti capaci di parlare in egual modo alle famiglie e ai più giovani."

"Sono molto felice di partecipare al progetto "Primissimo Punto" di Kellogg, non solo perché ne condivido in prima persona gli aspetti valoriali legati allo sport, all'alimentazione e alla famiglia, ma anche perché mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi ai ragazzi, portando la mia esperienza da sportivo ai giovanissimi partecipanti del "Breakfast Summer Camp" - commenta Gigi Datome. E' stato bello condividere i miei "personali" consigli e promuovere l'importanza del binomio nutrizione – esercizio fisico per migliorare il proprio benessere. Grazie a questo progetto, spero di contribuire non solo alla diffusione di uno stile di vita sano ma anche alla creazione di valori per le fasce più deboli della popolazione."

