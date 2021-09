Innovazione: Livestream Shopping, la tecnologia che fa schizzare le vendite in pmi

16 settembre 2021 a

a

a

Roma, 16 set. (Labitalia) - Da anni è in corso un nuovo trend nel mondo Retail: l'utilizzo della tecnologia per rafforzare il rapporto umano con il cliente. Ed è proprio da questo nuovo modello di business che è derivato il successo di Santamadonna un negozio di abbigliamento di Bisceglie (Bt) che, avvalendosi della tecnologia del Livestream Shopping, in soli 18 mesi è riuscito ad aumentare le proprie vendite addirittura del 100%. Ma come è stato possibile? Santamadonna è un negozio di abbigliamento e il suo nome deriva dalla sua lunga storia, quando Nunzio Ramelli, nel lontano 1891, col suo banchetto vicino alla Cattedrale di Bisceglie vendeva non solo scarpe artigianali, ma anche immagini e statuette sacre. Pertanto i Biscegliesi, per identificarlo, erano soliti dire “sceim ad accattò r' scarp da cur che venn l' Send e r Madunn” (“andiamo a comprare le scarpe da quello che vende i Santi e le Madonne”).

Un piccolo negozio come tanti in Italia, la cui gestione ha attraversato ben quattro generazioni e che nel corso della crisi dovuta al Coronavirus ha dovuto abbassare la saracinesca, vivendo le conseguenze di una crisi globale che ha costretto molti imprenditori, e non solo nel settore dell'abbigliamento, a chiudere le proprie attività.

Santamadonna è un vero e proprio punto di riferimento a Bisceglie per qualità, servizio, accoglienza, spazi, un negozio completamente orientato all'esperienza del cliente. Nunzio, nipote del fondatore, gestisce l'azienda di cui Santamadonna è una delle attività curata da Licia (sua moglie) e dalle figlie Giovanna e Peppa: tre donne, di cui due mamme, che portano avanti la tradizione di famiglia con la mente aperta per intercettare le novità del commercio di oggi, come ad esempio il Livestream Shopping.

“Cosa potevamo fare in piena pandemia? Abbiamo abbassato le saracinesche prima del decreto, per responsabilità, per paura, ma non volevamo abbassarle sulla nostra azienda, la nostra vita - racconta Giovanna - così abbiamo deciso di non aspettare e di reinventarci attraverso la realizzazione di dirette e video consigli di stile che potessero arrivare a casa di vecchi e potenziali clienti. Lo scopo principale era dire “ehi ci siamo, siamo qui, vogliamo continuare ad esservi vicini, incontrarvi anche se digitalmente”. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto, senza fermarci un solo giorno, facevamo video live in cui raccontavamo le ultime novità arrivate in negozio, mostravamo i capi migliori e raccontavamo cosa sarebbe arrivato in negozio nelle settimane successive. Le dirette sono state la svolta perchè tagliavano la distanza con i nostri clienti, con i nostri amici permettendoci di continuare ad essere un punto di incontro e di confronto”.

In un anno e mezzo da allora, la pagina Facebook di Santamadonna è cresciuta del +1200%, l'engagement rate è uno dei migliori in Italia, le prestazioni dei post sono straordinarie, raggiungendo milioni di visualizzazioni attraverso i contenuti video, ma non basta, perché quello che le tre donne hanno creato non è solo un nuovo modo di vendere ma di interagire con il consumatore finale avvolgendolo in una esperienza totale.

La soluzione utilizzata da Santamadonna è Marlene la nuova piattaforma B2B di Livestream Shopping sviluppata da Flyer Tech pmi innovativa specializzata in Digital Advertising e già creatrice di Transactionale, nota piattaforma di marketing digitale. “Il Livestream Shopping non è solo vendere, è comunicare ed entrare in relazione con il propria audience, creando un rapporto autentico e di fiducia. È inoltre un ottimo modo per raccontare i valori e la storia del proprio negozio - spiega Marianna Chillau, Founder di Marlene - Il Livestream Shopping è una chiara dimostrazione che autenticità, legame emotivo e risultati concreti sono elementi strettamente connessi nella strategia di Digital Marketing di un e-commerce. Allo stesso tempo, questo nuovo modello di ecommerce può essere anche visto come una nuova frontiera del Content Marketing in grado di migliorare l'esperienza del cliente, combinando shopping e intrattenimento”.