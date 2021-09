Cremona: lavoro in nero e condizioni igieniche precarie, chiude azienda

16 settembre 2021 a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Lavoratori in nero che vivevano in un capannone dell'azienda in precarie condizioni igienico-sanitarie. Sono scattate denunce ed è stata disposta la chiusura di un'azienda di Scandolara Ravara, in provincia di Cremona, dopo i controlli del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cremona e del personale del comando di Casalmaggiore. L'Avigest, questo il nome dell'impresa, impiegava sette dipendenti, tre dei quali senza contratto di lavoro regolare e uno senza titolo di soggiorno. Al momento del controllo, tutti gli operai erano impiegati in lavori di manutenzione straordinaria degli impianti senza alcun dispositivo di sicurezza.

Di notte, si è appreso, alloggiavano tutti in condizioni di fortuna e scarsa igiene all'interno di un capannone dell'azienda dove erano state messe brandine, due frigoriferi, un fornello a gas e alcune sedie per poter consumare i pasti.

Al termine dell'attività, i legali rappresentanti dell'azienda sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato in concorso, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno in concorso e omessa informazione ai lavoratori. L'azienda è stata sottoposta a sequestro ed è stata sospesa la sua attività. Sono state elevate dal personale dell'Ispettorato del Lavoro sanzioni amministrative pari a 12.200 euro e ammende per un totale di 6.388 euro. Il lavoro degli inquirenti ha permesso di scoprire e denunciare altri due cittadini egiziani, che procacciavano la manodopera irregolare.