Covid: Salvini, 'garantire vaccini e tamponi gratuiti, diritto al lavoro è sacro'

Rosarno (Rc), 16 set. (Adnkronos) - "In questi minuti ci stiamo battendo in Parlamento per garantire il diritto alla salute e il diritto al lavoro per tutti. E diritto alla salute e diritto al lavoro vuol dire garantire il vaccino a tutti quelli che vogliono e possono vaccinarsi e vuol dire garantire tamponi gratuiti per tutti quegli operai, qui poliziotti, quegli insegnanti, quelle lavoratrici e quei lavoratori che ancora non sono vaccinati e non possono essere rinchiusi in cantina". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno.

"Ci sono milioni di italiani -ha aggiunto- che hanno diritto al lavoro e alla vita perchè il lavoro è sacro e ogni posto di lavoro va salvato. Il vaccino è una via e il tampone è l'altra via, quindi equilibrio: salute e lavoro".