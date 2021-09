Covid: questore Milano, 'stop cortei, provvedimenti per 16 promotori no green pass'

16 settembre 2021 a

a

a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi ha notificato i provvedimenti amministrativi che prescrivono, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, che "un'eventuale ulteriore manifestazione di contestazione alle misure adottate dal governo per la gestione dell'emergenza pandemica, che dovesse ripetersi il prossimo sabato 18 settembre, si svolga in forma statica in piazza Sempione", ossia in forma di presidio. Una scelta dettata dai disagi creati alla circolazione stradale, ad esempio.

Inoltre, il questore ha emesso 16 provvedimenti nei confronti di altrettanti cittadini "individuati come promotori 'di fatto' delle citate manifestazioni durante le quali hanno assunto un ruolo attivo, posizionandosi alla testa del corteo ed incitando gli altri partecipanti a seguirli nei percorsi di volta in volta improvvisati". Tutte le iniziative, ogni sabato dal 24 luglio, "si sono svolte sempre senza alcun preavviso alla autorità di Pubblica sicurezza. Inoltre, si sono registrati episodi gravi, come l'aggressione ad un gazebo elettorale, i cui autori sono stati identificati e denunciati alla autorità giudiziaria".

Pertanto, "al fine di tutelare gli interessi della collettività, garantendo nel contempo il diritto a manifestare, si è ritenuta imprescindibile una regolamentazione della protesta, per la quale, pur in assenza di preavviso, il questore si è avvalso dello strumento della prescrizione indirizzata a soggetti che hanno assunto, nei fatti, il ruolo di promotori nelle pregresse iniziative. All'esito di una valutazione condivisa con la Prefettura e i competenti uffici comunali, piazza Sempione, ove non sono previste concomitanti attività, è stata individuata per l'eventuale iniziativa 'no green pass' di sabato 18 settembre", si legge nella nota della questura.