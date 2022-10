Covid oggi Lazio: 314 contagi, 149 a Roma. Bollettino 16 settembre

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono 314 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 16 settembre. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 149. "Oggi nel Lazio su 10.777 tamponi molecolari e 17.618 tamponi antigenici per un totale di 28.395 tamponi, si registrano 314 nuovi casi positivi (-57). Sono 3 i decessi (-3), 433 i ricoverati (-6), 56 le terapie intensive (-3) e 488 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 149. Cala l'Rt a 0,74 e scende l'incidenza sotto i 40 casi su 100mila abitanti", fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sono 11.665 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 433 ricoverati, 56 in terapia intensiva e 11.176 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 360.049 e i morti 8.588, su un totale di 380.302 casi esaminati. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, si prosegue con l'immunizzazione della popolazione over 12 per arrivare all'obiettivo dell'85%. Roma è tra le prime capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 milioni di cicli completati nell'intera area metropolitana.