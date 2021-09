Covid oggi Abruzzo, 100 contagi: bollettino 16 settembre

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono 100 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 16 settembre. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore, resta quindi di 2.535 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.042 (-25 rispetto a ieri). Sono 70 (-3) i pazienti ricoverati in ospedale in area medica e 7 (invariato) quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1.965 (-22) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.621 tamponi molecolari e 3.474 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 1,64%.

Del totale dei casi positivi, 20.383 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+33), 20.547 in provincia di Chieti (+17), 19.517 in provincia di Pescara (+18), 19.250 in provincia di Teramo (+32), 660 fuori regione (invariato) e 119 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.