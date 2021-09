Covid: Meloni, 'governo introduce obbligo vaccino senza metterci faccia'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Il governo italiano si assume la responsabilità di essere l'unico governo europeo a introdurre l'obbligo di green pass per lavorare, anche in contrasto con quanto stabilito nella versione europea del green pass che vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione tra cittadini vaccinati e non. Una scelta così drastica che di fatto introduce l'obbligo vaccinale senza avere il coraggio di metterci la faccia. E che dovrebbe quantomeno essere accompagnata dalla dichiarazione chiara del governo che, a seguito di una tale misura, in ogni caso, non ci saranno più chiusure e restrizioni”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.