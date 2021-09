Covid: Meloni, 'con green pass obbligatorio garantire tamponi gratis'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo" sul fatto che i tamponi siano gratuiti solo per chi non si può vaccinare, anche perché "ai fini del tracciamento del Covid, della certezza di non essere contagiati è più sicuro". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite de 'L'aria che tira' su La7. "Se lo Stato vuole imporre il green pass a 360 gradi -ha spiegato- siccome siamo ancora una nazione dove i diritti esistono dovrebbe garantire a tutti la possibilità di avere questi strumenti".