Covid: Fornaro, 'bene estensione green pass'

16 settembre 2021 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Il green pass è uno strumento per aumentare la libertà degli italiani e non l'esatto contrario come sostiene la destra sovranista di governo e opposizione. Bene quindi l'intenzione annunciata dal governo di estendere ulteriormente l'utilizzo del green pass". Così il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Il dibattito sul green pass non può e non deve però distogliere l'attenzione dalla necessità di coinvolgere tutta la popolazione nel completamento della campagna vaccinale perché il vaccino è uno strumento indispensabile per contenere la pandemia".